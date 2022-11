Atelier de couture Upcycling – Un noël pour tous Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

Atelier de couture Upcycling – Un noël pour tous Tiers-lieu Parade, 19 décembre 2022, Arles. Atelier de couture Upcycling – Un noël pour tous Lundi 19 décembre, 14h00 Tiers-lieu Parade

gratuit

Confection de petits objets du quotidien en textiles recyclés Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles Atelier de couture, upcycling avec Pascale Lundi 19 décembre de 14H à 17H Les participant.e.s sont invité.e.s à créer avec leurs mains, de petits objets du quotidien avec des textiles de seconde main.

Transformer une vieille chemise adorée en pochette très chouette

Recycler une jupe démodée pour en faire un sac à main

Décorer de broderies un pantalon taillé en short

Fabriquer un étui d’ordinateur portable molletonné dans une robe de chambre périmée

Tailler une housse de coussin dans une nappe tachée à laquelle on tenait

Et faire une trousse à maquillage, à crayons, à tabac, à bijoux…. Une trousse à n’importe quoi dans n’importe quel tissu que l’on aime…

Recycler nos vêtements inutilisés, détourner de leur fonction des matières variées, voilà le programme ! Nos créations seront nos cadeaux de Noel 2022, bien ancrés dans l’esprit du temps, porteurs de la gaité que l’on a eue en s’amusant à coudre en toute liberté, à la main ou à la machine. Nous invitons les participant.e.s qui ont du matériel de couture (fil, aiguille ou machine à coudre) à venir avec. Atelier gratuit à partir de 12 ans

Sur pré-inscription

Limité à 10 personnes

