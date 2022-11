Ateliers d’écriture de conte avec Aïssa Mallouk – Un noël pour tous Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

Ateliers d’écriture de conte avec Aïssa Mallouk – Un noël pour tous Tiers-lieu Parade, 1 décembre 2022, Arles. Ateliers d’écriture de conte avec Aïssa Mallouk – Un noël pour tous Jeudi 1 décembre, 18h00 Tiers-lieu Parade

Atelier d’écriture de conte ouvert à tous Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles Jeudis 1er et 15 décembre 18h30 à 20h30 Les participant.e.s sont invité.e.s à questionner par le biais du conte, nos solitudes. Parce que la solitude c’est aussi être libre de toute injonction. Cet atelier sera une réflexion par l’écriture pour se redéfinir, pour révéler aussi la force et la valeur du lien lorsqu’il arrive.

Utiliser les formes artistiques quelles qu’elles soient pour partager avec le monde entier nos voyages intérieurs. Atelier gratuit à partir de 8 ans

Limité à 14 personnes Mercredi 21 décembre Les participants pourront partager leur texte aux fenêtres de Parade, dans le cadre des « fenêtres de l’avent ».

Ce calendrier de l’avent à ciel ouvert organisé par le CIQ de la Roquette invite les participants du quartier à partager une animation, une chanson, ou autre… donnant sur la rue.

