Atelier d'animation avec la réalisatrice Manon David
Mardi 18 octobre, 18h00
Tiers-lieu Parade

La réalisatrice et résidente Manon David propose une projection de son film « Les vacances de la loose » suivi d’un atelier de découverte de la technique d’animation traditionnelle sur papier. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles La résidence d’écriture pour le film d’animation Do Not Disturb propose un atelier d’animation avec la réalisatrice et Résidente Manon David. Après une projection de son film « Les Vacances de La Loose » et de la présentation de son projet de série « XXY : le nouveau paradigme », les participants seront invités à découvrir la technique de l’animation traditionnelle sur papier par la création collective d’un cadavre exquis animé autour de la thématique du « Lâcher prise ».

