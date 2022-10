Grande braderie Wontanara Tiers-lieu Parade Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Grande braderie Wontanara Tiers-lieu Parade, 8 octobre 2022, Arles. Grande braderie Wontanara Samedi 8 octobre, 14h00 Tiers-lieu Parade

Entrée libre

L’association Wontanara (On est ensemble) organise sa grande braderie dans le but de collecter des fonds pour financer un orphelinat en Guinée Conakry. Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles Au programme de la grande braderie :

14H00 : Ouverture des portes

18H00 et 20H00 : Défilés dans la grande salle Tapas à l’antillaise et buvette dés 19H00 Vetements entre 3 et 10€ L’association Wontanara et l’association Parade ont hâte de vous retrouver pour ce moment de convivialité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T14:00:00+02:00

2022-10-08T21:00:00+02:00 Association Parade

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Tiers-lieu Parade Adresse 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Tiers-lieu Parade Arles Departement Bouches-du-Rhône

Tiers-lieu Parade Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Grande braderie Wontanara Tiers-lieu Parade 2022-10-08 was last modified: by Grande braderie Wontanara Tiers-lieu Parade Tiers-lieu Parade 8 octobre 2022 Arles Tiers-lieu Parade Arles

Arles Bouches-du-Rhône