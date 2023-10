Journée Repair Café à Périgueux Tiers-lieu l’Escale & Co Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Le tiers-lieu L'Escale & Co à Périgueux vous accueille toute la journée du dimanche 22 octobre lors d'un Repair Café pour vous offrir un espace de réparation et conseil gratuit !

-une cafetière en panne ?

-un mixeur qui patauge ?

➡ ‘ ! -goût du bricolage ?

-un peu de temps ?

-envie de voir du monde ?

➡ ́

☕ Cafés, thés et tisanes sont offerts ! ‘ ́ ?

Les Repair Cafés sont des ateliers gratuits organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences.

Les Repair Cafés sont des ateliers gratuits organisés pour apprendre à réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Ils sont aussi l'occasion de se rencontrer entre voisins et de partager savoirs et expériences.

Sur place, des bénévoles sont à votre disposition pour vous aider dans vos réparations et tous les outils sont fournis. Tiers-lieu l'Escale & Co 9 rue Wilson 24000 Périgueux

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00

