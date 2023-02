Portes ouvertes : Peindre un meuble avec de la peinture naturelle Tiers lieu les Imbriqués 64 rue de Fenouillet 31200 TOULOUSE, 1 avril 2023, Toulouse.

L’atelier Nakay est un atelier de peinture sur mobilier qui propose des services de rénovation et transformation de meubles en utilisant des peintures naturelles.

Tiers lieu les Imbriqués 64 rue de Fenouillet 31200 TOULOUSE

L’atelier Nakay permet de donner une seconde vie à des meubles qu’on aime toujours mais qui s’accordent moins bien dans nos intérieurs. Chaque projet décoratif est une création sur mesure avec des techniques traditionnelles et des produits fabriqués à partir de matières naturelles.

Pour répondre à toutes les envies, je fabrique mes peintures à base de caséine et de pigments, ainsi que les produits de finition comme la cire d’abeille.

Cette démarche permet de pas jeter, de conserver et transformer de façon unique et sur mesure ses meubles, afin de sublimer son quotidien.

L’atelier est implanté au sein du collectif d’artisans “les Imbriqués” dans le quartier des Minimes à Toulouse. Un lieu qui permet les échanges et les collaborations.

A l’occasion des JEMA 2023, les portes seront ouvertes sur tout le week-end pour tout public : simples curieux, amateurs, petits, grands et très grands.

Des démontrations seront proposées :

qu’est-ce-qu’une peinture naturelle, comment on la fabrique?

réalisation d’un nuancier à partir d’une peinture de base blanche à la caséine et d’un pigment.

(horaires et précisions à venir)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Nathalie Kayser Atelier Nakay