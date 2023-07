Investir les murs Tiers Lieu « Les Grandes Voisines » Francheville, 10 juillet 2023, Francheville.

Investir les murs 10 juillet – 11 août Tiers Lieu « Les Grandes Voisines » 5 personnes par ateliers accompagnés par des travailleurs sociaux

Déployer un projet de résidence artistique in-situ et de création d’une fresque participative au cœur d’un site où résident des personnes en situation de vulnérabilité sociale, et contribuer à l’ouverture culturelle, l’interconnaissance et le lien social. Le projet est construit par l’artiste Dagson Silva, l’Armée du Salut, Notre Dame des Sans Abris et l’équipe des Grandes Voisines. La thématique de la fresque portera sur la (ré)invention de légendes populaires. La démarche permettra de créer une/des histoires collectives, inspirées des légendes populaires, des mythes du monde ou de l’imaginaire des participants.

1) Collecte, analyse et transmission : du 10 juillet au 24 août

-Ateliers et échanges pour partager des premières légendes et mythes, notamment issus des cultures populaires brésiliennes (origines de l’artiste)

-Ateliers artistiques en groupe, pour apprendre des techniques de construction d’images, pour aborder les outils et techniques en peinture, et pour découvrir l’univers du graffiti et du street art. Lors des temps d’ateliers se poursuivra la transmission de contes et légendes par les participants.

2) Production et création de la fresque : du 1er au 11 août

-Travail individuel de l’artiste in-situ avec la matière collectée: temps dédié à la recherche sur la matière, aux orientations et intentions artistiques en lien avec l’univers de l’artiste

-Réalisation de la fresque murale : l’artiste associera les participants à certaines étapes de la création de l’objet artistique. Cette démarche permettra de maintenir le lien et la mobilisation des participants, tout en poursuivant la collecte de légendes.

3) Restitution: 24 août

– Inauguration de la fresque avec temps de médiation de l’artiste

Événement au cours duquel les participants seront invités à échanger sur le projet, et faire un retour sur l’expérience avec l’artiste. En présence des acteurs mobilisés autour du projet (équipes de l’Armée du Salut, Notre Dame des Sans Abris et de Plateau Urbain).

Lieu :

Nous avons identifié deux murs sur le site des Grandes Voisines sur lesquels la fresque pourrait être faite.

Public :

Résident.es des Grandes Voisines accompagné.es des Travailleurs Sociaux

5 personnes max par atelier de réalisation de la fresque

– Enfants à partir de 12 ans

– Adultes

Tiers Lieu « Les Grandes Voisines » 40 avenue de la table de pierre Francheville 69340 Francheville-Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Tiers Lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T15:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:30:00+02:00

2023-08-11T15:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:00:00+02:00

©Dagson Silva