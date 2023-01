Un piton séparé du reste du monde Tiers-Lieu L’angerie Arles Catégories d’Évènement: Arles

Un piton séparé du reste du monde Tiers-Lieu L’angerie, 26 janvier 2023, Arles. Un piton séparé du reste du monde Jeudi 26 janvier, 18h30 Tiers-Lieu L’angerie Conférence sur l’Algérie proposée par la Ligue des Droits de l’Homme. Tiers-Lieu L’angerie 38, rue Genive, 13200 Arles La Roquette Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

https://www.facebook.com/people/LAngerie/100057200209367/ Rencontre avec Claude Georges Picard et Jean-Charles Jauffret, invités par la Ligue des Droits de l’Homme section d’Arles. Ils parleront du livre Un piton séparé du reste du monde, journal d’un appelé pendant la guerre d’Algérie.

