En avril 2022, l’association Gabare And Co, constitué de quelques habitants de Chênehutte rachètent l’ancienne salle de classe de l’école des filles de Chênehutte. Après 2 mois 1/2 de travaux, la librairie-café ouvre ses portes.

En décembre, elle comprend plus de 300 adhérents dont une vingtaine de membres actifs. Le lieu a pu accueillir des festivals, des artistes, des écrivains et même embaucher une stagiaire. Aujourd’hui, nous cherchons des outils, des moyens pour fédérer autour du lieu les associations du gennois et les habitants des villages. La structure est ainsi pensée, mais toujours en mouvement.

Aujourd’hui, l’association se structure autour de commissions et d’un comité de pilotage de trois personnes élues par le conseil collégial pour un an. Chaque adhérent peut investir une commission, l’objectif général étant de co-créer des projets. C’est un lieu d’expérimentation culturel et ouvert sur le monde où chacun est libre de se sentir comme chez soi.

Chaque mois, une programmation variée s’invente grâce à vos propositions de spectacles, d’ateliers, de bals…

Tiers lieu Idiot Chenehutte Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

