Fête du solstice d’hiver – Les 15 et 16/12 Tiers Lieu Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Fête du solstice d’hiver – Les 15 et 16/12 Tiers Lieu Hellemmes, 15 décembre 2023, Hellemmes. Fête du solstice d’hiver – Les 15 et 16/12 15 et 16 décembre Tiers Lieu Au programme : Vendredi 15 à 17h, Ciné-Soupe : Projection du film «Snowpiercer» (+ de 12 ans)

Samedi 16 14h à 18h, Village d’hiver : Carrousel « Petit train », création manuelle, gaufres, crêpes, chocolat chaud, jeux, maquettes, maquillage, spectacle… avec la participation de nombreuses associations partenaires sur le quartier de l’Epine. Tiers Lieu 34, boulevard de l’Epine, Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Tiers Lieu Adresse 34, boulevard de l'Epine, Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Tiers Lieu Hellemmes latitude longitude 50.61918;3.103075

Tiers Lieu Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/