Samedi 15 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Samedi 15 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes, 15 juillet 2023, Hellemmes. Samedi 15 juillet – NQE Samedi 15 juillet, 10h00 Tiers Lieu Programme : Au Tiers Lieu A 10h et à 11h – Spectacle de marionnettes par Le théâtre la Filoche – Dès 2 ans

A 10h30 et à 11h30 – Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans

De 10h à 12h – Jeux anciens par Wellouej – Tout Public

A 15h et à 16h – Spectacle de marionnettes par Le théâtre la Filoche – Tout public

De 15h à 17h – Ateliers écriture RAP/SLAM par Simple et positif – Jeunesse/Adulte

De 16h à 17h30 – Judo par Léo Lagrange – Tout public

De 17h à 19h – Restitution projet « Paroles d’habitantes » par Khipsilon – Jeunesse/Adulte

De 19h à 20h – Buvette barbecue – Tout public

Dès la tombée de la nuit (22h) – Soirée cinéma et dégustation de thé à la menthe – Tout public Terrain de proximité De 16h à 20h – Jeux gonflables par Léo Lagrange – Tout public Extérieur De 17h à 18h – Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans

De 18h à 19h – Breaking par Léo Lagrange – Tout public Tiers Lieu 34, boulevard de l’Epine, Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Tiers Lieu Adresse 34, boulevard de l'Epine, Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Tiers Lieu Hellemmes

Tiers Lieu Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/