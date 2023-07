Jeudi 13 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Jeudi 13 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes, 13 juillet 2023, Hellemmes. Jeudi 13 juillet – NQE Jeudi 13 juillet, 09h30 Tiers Lieu Au programme : Tiers Lieu : De 9h30 à 12h Ateliers cuisine « Du jardin à l’assiette » par Insersol et le CIBB – Tout public

De 10h à 12h Création de marionnettes par l’Imaginaire compagnie – Dès 4 ans

A 10h-30 et 11h30 Lecture à voix hautepar Filofil – Enfance/Jeunesse

De 12h à 13h Buffet « dégustations salées et sucrées » par Insersol et le CIBB – Tout public

De 14H à 16H Spectacle « Zo » par Métalu à chahuter – Tout public

De 14h à 17h Ateliers divers (courses d’obstacles, land’art customisation de carte postale, aquarelle végétale, bombes à graines) par Insersol et le CIBB – Tout public

De 15h à 18h Temps fort : Restitution des ateliers de l’année (projection débat et théâtre forum sur la thématique de la place, les mouvements, la mobilité de chacun.e chez soi et dans l’espace public) par L’Interstisse – Tout public

De 16h à 17h Krav maga par Léo Lagrange – Jeunesse/adulte

De 18h à 19h Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans

En journée : Projet « Cité’Engagé » (ateliers de sensibilisation à la gestion des déchets) par Citéo – Tout public Terrain de proximité De 14h à 16h Course d’orientation balisée (un parcours enfant) et de 15h30 à 17h30 Course d’orientation balisée (un parcours adulte) par EPSM – Tout public

De 18h à 19h Basket par Léo Lagrange – Tout public Extérieur De 16h à 18h Ateliers Roller par Ride On Lille – Tout public Tiers Lieu 34, boulevard de l’Epine, Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

