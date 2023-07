Mercredi 12 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Mercredi 12 juillet – NQE Tiers Lieu Hellemmes, 12 juillet 2023, Hellemmes. Mercredi 12 juillet – NQE Mercredi 12 juillet, 10h00 Tiers Lieu Tiers Lieu, 34 boulevard de l’Epine… Le programme : De 10h à 12h – Vélos Fun par Le Grand 8 –Tout public

A 10h et à 11h – Eveil musical par Tintinabulles – Dès 2 ans

A 10h30 et 11h30 – Lecture à voix hautepar Filofil – Enfance/Jeunesse

De 14h à 17h – Ateliers d’autoréparation de vélo solidaire par Insersol et Biclou – Tout public

De 14h à 17h – Ateliers vidéos fond vert par Le collectif La girafe –Jeunesse

De 15h à 17h – Ateliers « A la découverte des rouages électroniques » par Hellemmes zéro déchet – Jeunesse

De 15h30 à 18h – Customisation de vélos, trottinettes et draisiennes + déambulation par l’Ecole Et son Quartier – Tout public

De 16h à 17h30 – Balade créative dans le quartier par Mathieu Boudeulle – Tout public

De 16h à 18h – Jeux anciens « Tour à vélo » par Wellouej – Tout Public

De 16h à 18h – Vélos Fun par Le Grand 8 –Tout public

De 16h à 18h – Tournoi de football par Léo Lagrange – Jeunesse/adulte

De 17h à 18h30 – Sécurité routière par CITEO – Tout public

De 18h à 19h – Flagpar Léo Lagrange – Jeunesse/adulte

De 18h à 19h – Ateliers contes et création collective de contes par la Création continue ! – 30mn par atelier – Dès 6 ans Tiers Lieu 34, boulevard de l’Epine, Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T10:30:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T10:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Tiers Lieu Adresse 34, boulevard de l'Epine, Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Tiers Lieu Hellemmes

Tiers Lieu Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/