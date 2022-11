Il était une fois… – Festivités de fin d’année – Les 16 et17/12 Tiers Lieu, 16 décembre 2022, Hellemmes.

… Un village de Noël à l’Epine !

Tiers Lieu 34, boulevard de l'Epine, Hellemmes

Au programme : Ateliers décorations de Noël, fabrication et spectacles de marionnettes, lancer de lanternes lumineuses, déambulation théâtrale, activités manuelles, artistiques et jardinage, inauguration du Poulailler et ferme pédagogique…., crêpes, chocolat et vin chaud !

Vendredi 16 et samedi 17 décembre – 14h>19h, Tiers lieu, rue de la ville de Naumbourg et dans le quartier de l’Epine.

