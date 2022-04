Tiers-lieu guitare Salle Delavaud Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Tiers-lieu guitare

Salle Delavaud, le samedi 14 mai à 15:00

Salle Delavaud, le samedi 14 mai à 15:00

Ce rendez-vous, mis en oeuvre par les professeurs de guitare du Conservatoire, est un espace d’écoute, d’expérimentation et d’interprétation, ouvert à tous les guitaristes, à leurs familles, amis et au public acquis à la guitare.

Entrée gratuite sur réservation (lien à venir)

Un espace d’écoute, d’expérimentation et d’interprétation, ouvert à tous les guitaristes sur le thème de l’environnement. Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T17:00:00

