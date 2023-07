Astr’Olt astronomie pour tous. TIERS LIEU Felzins, 8 juillet 2023, Felzins.

Felzins,Lot

Observation du ciel à l’œil nu et au télescope..

2023-07-08 20:30:00 fin : 2023-07-08 . 3 EUR.

TIERS LIEU

Felzins 46270 Lot Occitanie



Observation of the sky with the naked eye and telescope.

Observación del cielo a simple vista y con telescopio.

Himmelsbeobachtung mit bloßem Auge und Teleskop.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Figeac