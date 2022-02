Tiers-Lieu éphémère Augisey Augisey Catégories d’évènement: Augisey

Augisey Jura Augisey Vous retrouverez sous le chapiteau les séances de cinéma mobile mensuelles, les actions de la médiathèque de Saint Amour, une cantine, des tables rondes et des fêtes ! Lieu ouvert à tous !!!

La médiathèque se déplace le samedi dans le chapiteau : retrouvez une partie des collections et des temps forts : jeux vidéo, printemps des poètes, patrimoine.

