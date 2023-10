Atelier d’aide à la réparation vélo Tiers-Lieu en Ebullition à Palaiseau (91) Palaiseau, 18 novembre 2023, Palaiseau.

Atelier d’aide à la réparation vélo Samedi 18 novembre, 10h00 Tiers-Lieu en Ebullition à Palaiseau (91) gratuit ouvert à tous

Votre vélo a besoin d’une petite remise en état ? Une roue à plat ou un dérailleur à régler ? Passez nous voir, nous serons ravis de vous aider.

Le principe: On a tous les outils nécessaires sur place et on vous aide, un peu ou beaucoup, pour remettre votre vélo en état. Si besoin, on peut dépanner de qq pièces mécaniques de base à prix coutant ou vous pouvez venir avec les vôtres. Vous repartez fier d’avoir participer à la remise en état de votre monture et la prochaine fois vous saurez faire seul ou avec moins d’aide ?

Tiers-Lieu en Ebullition à Palaiseau (91) 2 avenue de la république 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 La Hunière Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

Atelier vélo

MDB Palaiseau