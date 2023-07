Les Dimanches au Parc Tiers-Lieu du Parc Dieulefit, 2 juillet 2023, Dieulefit.

Les Dimanches au Parc 2 juillet – 27 août, les dimanches Tiers-Lieu du Parc Entrée libre

Les Dimanches au Parc, c’est le nouveau rendez vous dominical que vous propose le tiers-lieu du Parc à Dieulefit !

Au programme :

– Brunch de 10h30 à 15h

– Ludothèque (jeux de société et jeux en bois) à partir de 16h

– Concert à partir de 18h30

Retrouvez tous les détails de la programmation sur notre site https://www.tierslieu-leparc.fr/ ou sur notre page facebook https://www.facebook.com/tiers.lieu.du.parc/

Tiers-Lieu du Parc 51 rue des reymonds Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475533684 https://www.tierslieu-leparc.fr/ https://www.facebook.com/tiers.lieu.du.parc/;https://www.instagram.com/leparc.tierslieu/ Le tiers-lieu du Parc, c'est avant tout un restaurant proposant une restauration locale, saine, et de saison, dans un cadre agréable et accueillant. Mais c'est aussi un lieu de vie où se greffe tout un tas d'activités culturelles et pédagogiques ! Une ludothèque, des concerts hebdomadaires, des spectacles tous publics, des ateliers, conférences, projections de films et documentaires, un café tricot, un café des langues mensuel… Et tout cela même l'hiver ! nombreuses places de parking devant l'établissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T18:30:00+02:00 – 2023-07-02T21:00:00+02:00

2023-08-27T18:30:00+02:00 – 2023-08-27T21:00:00+02:00

©SCIC Impulsions