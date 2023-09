Ateliers upcycling, retouches et réparation / Festival de la Mode Responsable Tiers-Lieu des Feuillants Poitiers, 20 octobre 2023, Poitiers.

Le Festival de la Mode Responsable est un tout jeune événement qui veut remettre la mode sur de bons rails en promouvant une industrie régionale et plus responsable, tout en sensibilisant le public aux matières et aux gestes éco-responsables grâce à des événements festifs, culturels et ludiques.

Au programme :

Soirée d’inauguration ️19 octobre à partir de 18h Salons de la Mairie

️ Projection de films documentaires ️ 20 octobre à partir de 18h TAP Castille

Ateliers ️ 20 et 21 octobre Tiers lieu des Feuillants

– Réparations et retouches

– Upcycling débutant et intermédiaire

– Protections hygiéniques en tissu

– Boucles d’oreilles en plexi recyclé

– Cosmétique zéro déchet

Showroom slow cosmétiques ️ 20 et 21 octobre Boutique Éphémère

Découvrez des produits naturels, respectueux de l’environnement et de votre peau !

Dressing idéal ️ 20 et 21 octobre Place Alphonse Lepetit

Retrouvez le dressing parfait, composé des pièces essentielles d’une garde robe : finie la surconsommation, place au minimalisme.

Conférences ️ 21 octobre Cobalt

– Conférence sur l’influence éthique avec Loupche

‍ ‍ Défilé de mode responsable ️ 21 octobre à partir de 17h Palais des Ducs d’Aquitaine

Défilé en 3 actes : seconde main / créateurs de Nouvelle-Aquitaine et commerçants de Poitiers / Haute « éco-couture »

Tiers-Lieu des Feuillants 7 rue des Feuillants 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:30:00+02:00

Agence Blue Com – Photographe Alexandra Leroy