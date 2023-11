Repair Café de Bachy Tiers lieu des évidences Bachy Catégories d’Évènement: Bachy

Nord Repair Café de Bachy Tiers lieu des évidences Bachy, 10 décembre 2023, Bachy. Repair Café de Bachy Dimanche 10 décembre, 09h30 Tiers lieu des évidences Réparation gratuite de vos petits appareils électroniques, électroménager, informatiques, vélos, couture.

Venez passer un moment convivial avec nos bénévoles et apprendre comment réparer vos objects pour éviter de les jeter. Tiers lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 Bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0671655097 https://www.facebook.com/tierslieudesevidences Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00 Electronique Petit électroménager Détails Catégories d’Évènement: Bachy, Nord Autres Lieu Tiers lieu des évidences Adresse 93 rue Léo Lagrange 59830 Bachy Ville Bachy Departement Nord Lieu Ville Tiers lieu des évidences Bachy latitude longitude 50.546259;3.262555

Tiers lieu des évidences Bachy Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bachy/