Fresque de l'Economie Circulaire à l'Ermitage
Lundi 12 février 2024, 18h30-21h30
Tiers-Lieu de l'Ermitage
23, rue de l'Ermitage – 78000 Versailles

Réservation sur le site de la Fresque de l'Economie Circulaire ou par mail à laurent.lasnier@transitions2l.fr

Cet atelier collaboratif permet de comprendre les enjeux de transformation de notre système de production-consommation linéaire vers un modèle plus vertueux : l'économie circulaire. Un changement de paradigme qui remet au centre la question de l'utilisation des ressources naturelles ainsi que la gestion des externalités, déchets et pollutions, générées par nos modes de vie.

