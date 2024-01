Fresque Océane à l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Fresque Océane à l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, 8 février 2024, Versailles. Fresque Océane à l’Ermitage Jeudi 8 février, 18h30 Tiers-Lieu de l’Ermitage Contactez l’Ermitage ou Bruno Stock Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00 L’atelier de la Fresque Océane sensibilise de manière systémique aux enjeux liés à l’Océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème afin de donner des clés pour agir ! Tiers-Lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France ©Transitions2L Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Code postal 78000 Lieu Tiers-Lieu de l'Ermitage Adresse 23, rue de l'Ermitage - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Tiers-Lieu de l'Ermitage Versailles Latitude 48.814331 Longitude 2.123348 latitude longitude 48.814331;2.123348

Tiers-Lieu de l'Ermitage Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/