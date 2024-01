2tonnes Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, 1 février 2024, Versailles.

2tonnes Jeudi 1 février, 18h30 Tiers-Lieu de l’Ermitage Participation libre et consciente (prix proposé 10 € et 25 €) Animateur Mathieu Lavenant

Début : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T21:30:00+01:00

Face à l’urgence climatique, on ne se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter en seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition, en équipe, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier !

Plus d’information sur le site www.2tonnes.org

Tiers-Lieu de l'Ermitage 23, rue de l'Ermitage – 78000 Versailles

