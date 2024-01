Splendeurs de la Chapelle Sixtine – musiques vocales sacrées du temps de Palestrina Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, dimanche 21 janvier 2024.

Splendeurs de la Chapelle Sixtine – musiques vocales sacrées du temps de Palestrina Pour leur premier concert à Versailles, les Hardis Sonnants vous emmènent dans un voyage musical au temps des grands Maîtres de Chapelle du Vatican, de Palestrina à Victoria et Soriano. Dimanche 21 janvier, 16h00 Tiers-Lieu de l’Ermitage Participation libre (chapeau)

Début : 2024-01-21T16:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Le répertoire sacré qui compose ce programme, en partie issu du fonds musical de la Chapelle Sixtine, se concentre autour du moment le plus fort de l’année au Vatican et dans toutes les églises du monde : la Semaine Sainte.

Dans une progression liturgique s’échelonnant des Rameaux à la Vigile Pascale, vous (re)découvrirez les oeuvres des plus célèbres compositeurs ayant exercé comme Maîtres de Chapelle au Vatican à la Renaissance, imprimant durablement leur marque dans le répertoire vocal sacré catholique : Giovanni Pierluigi da Palestrina, Felice Anerio, Francesco Soriano, Firmin Lebel, Giovanni Animuccia, Gregorio Allegri (dont vous entendrez le Miserere dans une version la plus proche possible de l’original, malheureusement perdu), et Tomas Luis de Victoria (avec ses magnifiques Répons de Ténèbres).

Effectif : 11 chanteurs

Durée : 1h15

Participation libre, réservation obligatoire (jauge limitée à 60 personnes).

Tiers-Lieu de l'Ermitage 23, rue de l'Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France