Fresque du Climat à l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, 15 janvier 2024, Versailles.

Fresque du Climat à l’Ermitage Comprendre le réchauffement climatique et trouver les pistes d’action. Lundi 15 janvier, 19h00 Tiers-Lieu de l’Ermitage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T22:00:00+01:00

Lors de cet atelier d’intelligence collective, les participants reconstituent les liens de cause à effet des changements climatiques, et explorent ensuite les actions à entreprendre dans le cadre personnel et professionnel.

Tiers-Lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/15f028d8-d9bc-4158-9ea9-8ea7f1ffbbab/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

©Transitions2L