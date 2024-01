Fresque des Nouveaux Récits à l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, 8 janvier 2024, Versailles.

Fresque des Nouveaux Récits à l’Ermitage Construisez un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires ! Lundi 8 janvier, 18h30 Tiers-Lieu de l’Ermitage Réservations sur le site de la Fresque des nouveaux récits.

Début : 2024-01-08T18:30:00+01:00 – 2024-01-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-08T18:30:00+01:00 – 2024-01-08T21:30:00+01:00

Découvrez quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaire. (jeu de cartes collaboratif).

Tiers-Lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France

©Fresque des nouveaux récits