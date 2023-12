Marché de Noël de l’Ermitage Tiers-Lieu de l’Ermitage Versailles, 16 décembre 2023 09:00, Versailles.

Marché de Noël de l’Ermitage Samedi 16 décembre, 10h00 Tiers-Lieu de l’Ermitage Entrée libre (ateliers gratuits, objets vendus sur les stands payants).

Samedi 16 décembre, 10h-18h, Marché de Noël de l’Ermitage 2023. Au sein du Tiers-Lieu de l’Ermitage se tiendra un marché de Noël ouvert à tous qui rassemblera des petits artisans et producteurs locaux. Tout au long de la journée, vous pourrez y acheter des objets originaux (bijoux, livres pliés, sculptures, objets en coco ou en crochet…) et des denrées à l’impact environnemental réduit (chocolats, confitures…). Quel que soit votre âge, vous pourrez également participer à des ateliers manuels (tatouage au henné, fresque en terre libre…), vous plonger dans des animations engagées pour l’humain et la terre (chorale engagée, balade sensorielle…), ou tout simplement vivre un moment festif et convivial autour de la buvette.

Tiers-Lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alexa-974@live.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646072251 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

©Fondacio