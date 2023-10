FORMATION AGROECOLOGIE PERMACULTURE Tiers lieu de l’Ermitage Versailles, 23 septembre 2023, Versailles.

FORMATION AGROECOLOGIE PERMACULTURE 23 septembre et 7 octobre Tiers lieu de l’Ermitage 145 euros par personne pour la journée

La formation complète se déroule sur une journée .

Jardinier débutant ou expérimenté, agriculteurs, futurs porteurs de projets dans le domaine de l’Agroécologie, personnes intervenants dans le domaine de l’environnement ou du développement durable, paysagistes, enseignants, étudiants, etc…qui souhaitent comprendre les fondements de l’Agroécologie et de la Permaculture : Connaissance et entretien du sol en Agroécologie (en agroécologie, on évite de labourer le sol) , rotation des cultures et associations bénéfiques de plantes, ainsi que le soin des plantes par les plantes.

. Au sein d’un parc d’1,5 ha en bordure du parc du Château de Versailles, vous aurez accès à un potager cultivé en permaculture agroécologie de 200 m2, un espace compost, un verger, un poulailler et d’une salle de réunion pour la partie théorique.

TOUTES LES INFORMATIONS, DATES SUPPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS SUR

www.laperma.fr

Tiers lieu de l’Ermitage 23, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.laperma.fr »}, {« type »: « email », « value »: « laperma.100@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0628335655 »}] [{« link »: « http://www.laperma.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00