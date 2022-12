Marché de Noël engagé pour l’humain et la terre Tiers lieu de l’Ermitage Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Marché de Noël engagé pour l’humain et la terre Tiers lieu de l’Ermitage, 17 décembre 2022, Versailles. Marché de Noël engagé pour l’humain et la terre Samedi 17 décembre, 10h00 Tiers lieu de l’Ermitage

Entrée libre, libre contribution aux ateliers

Des créateurs locaux, du commerce équitable, des ateliers créatifs et sensoriels pour adultes et enfants, le tout dans une ambiance festive, musicale et familiale. Tiers lieu de l’Ermitage 21, rue de l’Ermitage – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Venez passer un moment joyeux, créatif et familial au tiers-lieu de l’Ermitage, lors de la première édition du marché de Noël « engagé pour l’humain et la terre ». Au programme : des stands de créateurs locaux et engagés, du commerce équitable, plusieurs ateliers créatifs pour toute la famille, dans une ambiance musicale et festive grâce à la présence de plusieurs chorales et musiciens. Buvette et snack dejeuner/ goûter sur place, vin chaud et autres surprises hivernales. Une occasion de (re)découvrir en avant-première le tiers-lieu de l’Ermitage dont le hall de l’orangerie vient d’être fraîchement rénové (inauguration prévue début 2023). Déambulation possible sur le site pour découvrir le jardin potager mandala, la chapelle et le magnifique parc de 1,5ha.

