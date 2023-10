Sport pour tous Tiers lieu de l’Ampère Villaines la Juhel Catégories d’Évènement: Mayenne

Villaines-la-Juhel Sport pour tous Tiers lieu de l’Ampère Villaines la Juhel, 25 octobre 2023, Villaines la Juhel. Sport pour tous Mercredi 25 octobre, 19h00 Tiers lieu de l’Ampère Organisée sous l’égide du Comité départemental olympique et sportif de la Mayenne.

Parlez-en à vos amis, vos proches et venez nombreux. Tiers lieu de l’Ampère 17 bd du Général de Gaulle Villaines la Juhel 53700 Mayenne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T19:00:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00

2023-10-25T19:00:00+02:00 – 2023-10-25T21:00:00+02:00 CCMSA Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Villaines-la-Juhel Autres Lieu Tiers lieu de l'Ampère Adresse 17 bd du Général de Gaulle Ville Villaines la Juhel Departement Mayenne Lieu Ville Tiers lieu de l'Ampère Villaines la Juhel latitude longitude 49.429345;2.090587

Tiers lieu de l'Ampère Villaines la Juhel Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines la juhel/