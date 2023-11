Le Moulin fête ses 20 ans Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques, 16 décembre 2023, Roques.

Le Moulin fête ses 20 ans Samedi 16 décembre, 10h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Gratuit, sans réservation hors ateliers.

Le Moulin entre dans sa troisième décennie, et ça se fête !

20 ans de culture partagée, de lectures et de musiques, de spectacles et de rencontres, et une seule journée pour célébrer tout cela – autant dire qu’on ne va pas s’ennuyer !

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « email », « value »: « accueil-culture@mairie-roques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

