Roques Visite de la Maison du jouet Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques, 26 octobre 2023, Roques. Visite de la Maison du jouet Jeudi 26 octobre, 09h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Sur inscription Sortie ludique et éducative au cœur de la Montagne Noire (MAZAMET) Au programme : visite du musée avec des grands jeux en bois à disposition, puis

pique-nique

après-midi : balade dans les jardins ou découverte de la passerelle himalayenne pour vivre une expérience inédite Sortie tout public à la journée en bus

Nombre de places limitées

Participation : Roquois : 3€/adulte ; 1,50€/enfant –

Non roquois : 5€/adulte ; 2,50€/enfant – Moins de 3 ans : gratuit Organisé par la Maison pour Tous Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « email », « value »: « maisonpourtous@mairie-roques.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:00:00+02:00 – 2023-10-26T18:00:00+02:00

