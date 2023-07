Forum des associations Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques Forum des associations Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques, 9 septembre 2023, Roques. Forum des associations Samedi 9 septembre, 14h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Au programme Démonstrations

• 14h30 – Pégase (bien-être)

• 15h30 – Deux Rives XV (rugby)

• 16h – A Bailar (danse)

• 16h30 – Kadanse (danse)

• 17h – Karaté

Toute la journée : buvette,

balades en calèche (association Attel’ Toi),

espaces jeux

stand vélo

stand de découverte de jeux sportifs familles

radio trottoir… Les nouveaux arrivants à Roques sont accueillis au stand de la Mairie Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 06.89.33.01.07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

