Tout public / Gratuit dans la limite des places disponibles

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Partir en Livre, la neuvième édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, se tiendra partout en France du 22 juin au 23 juillet 202, autour du thème de “la liberté”.

Synonyme d’insouciance et de spontanéité pour les enfants qui ne rêvent que d’être « libérés, délivrés », puis d’autonomie et de refus des contraintes à l’adolescence, la soif de liberté et d’indépendance grandit en nous. Liberté de s’exprimer, de rêver, d’aimer, de croire, de jouer, de créer… C’est bientôt les vacances ! Pour se dire au revoir, à bientôt, rien de tel qu’un après-midi ludique et culturel ! Mercredi 5 juillet Rencontre, atelier, goûter et jeux – 14 h 30 avec Anne Letuffe Pour enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation

L’autrice, créatrice du Tout petit jeu, souhaite faire partager sa démarche explorée dans ses albums Le Tout Petit, Je suis Tout, et Touche à Tout : le monde photographié, puis détourné grâce au dessin, et à des découpes. Pendant ce temps, au second étage : bar à histoires.

Et à 16 h 30 : goûter partagé et jeux. À partir du 22 juin 2023

