Tout public dès 11 ans / Gratuit sans réservation

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com LOA FRIDA est un groupe à géométrie variable (chant / claviers / batterie et machines) mené par la chanteuse et compositrice Anka Ujma. L’écriture singulière d’Anka conjugue pop sophistiquée et electro explosive, formes complexes et bricolages synthétiques, rythmiques abruptes et entrelacs sonores raffinés.

Résolument à ranger du côté de la scène indé, entre expérimentations sonores electro et songwriting pop, avec une nette préférence pour les tonalités nordiques, Loa Frida entretient des affinités avec des univers esthétiques aussi divers que ceux de Björk, Kate Bush, Múm, Sufjan Steven ou St Vincent.

Lors de cette résidence au Moulin, le groupe va travailler un nouveau répertoire pour la sortie de Cil, son 4e album, et une nouvelle scénographie à partir de projections de la cinéaste d’animation hongroise Melinda Kádár. l

Distribution : Anka UJMA : chanteuse, compositrice

Pierre CARSALADE : claviers, machines, technicien-son.

Compagnie en résidence du 19 au 23 juin 2023

À l’occasion de la fête de la musique le 21 juin, le groupe Loa Frida propose une répétition ouverte de 16 h à 18 h.

