Tout public / Gratuit Ateliers sur réservation au 07 64 36 59 61

Journée Japon Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Une journée au Japon, ça vous dit ? Mettez vos plus beaux kimonos et venez ! • Le matin, à 11 h : Samedi conté spécial Kamishibaï

Le Japon est un pays d’histoires et de légendes… On y a aussi développé une forme particulière de narration, qui mêle l’image et la lecture à voix haute dans une valise-théâtre : le kamishibaï.

• L’après-midi, 2 ateliers seront proposés en parallèle :

– Un atelier autour du dessin manga, animé par Franck Borie, professeur à l’Atelier Manga de Rieumes

• 14 h-16 h : atelier ados/adultes (+ de 10 ans)

• 16 h 30-17 h 30 : atelier enfants (7-9 ans).

Ces deux séances sont sur réservation.

– Un atelier autour du jeu de cartes Yu-Gi-Oh, animé par Gabriel et Sylvain, de 14 h 30 à 17 h 30. Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Nous prendrons également le temps de déguster quelques mochis entre deux ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00

2023-06-17T12:00:00+02:00

