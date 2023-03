Ateliers (ré)créatifs Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ateliers (ré)créatifs Tiers lieu culturel – Le Moulin, 25 avril 2023, Roques. Ateliers (ré)créatifs 25 et 27 avril Tiers lieu culturel – Le Moulin Réservation nécessaire / Gratuit / Tout public dès 6 ans Mes vacances au Moulin : Printemps 2023 Ateliers (ré)créatifs avec Sandrine Herbier créatif Pour les botanistes en herbe, fabrication d’un herbier original et unique aux pages colorées. Atelier pour les enfants à partir de 6 ans. Réservation nécessaire (places limitées) à l’accueil du Moulin ou au 07 64 36 59 61 Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T16:30:00+02:00

2023-04-27T15:00:00+02:00 – 2023-04-27T16:30:00+02:00

