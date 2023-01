Procession Tiers lieu culturel – Le Moulin, 14 avril 2023, Roques.

Procession Vendredi 14 avril, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Entrée libre / Gratuit / Tout public dès 12 ans

Laurène Mazaudier – La Crue Sortie de résidence

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Création pour 10 comédien.ne.s mêlant théâtre, danse et chant

Procession. C’est un cortège chorégraphique et plastique. Une succession de figures saugrenues qui marchent au diapason, les unes à la suite des autres, comme pour une cérémonie absurde dont on ignore le but.

3 pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite jusqu’à ce que, leur but atteint, ils reviennent à la queue du cortège et récidivent comme autant de Sisyphe acharnés et grotesques. Supplice ou bénédiction, ils s’engouffrent dans cet exercice de répétition, défiant la finitude du temps, de l’espace.

En résidence au Moulin du 11 au 15 avril 2023

Sortie de résidence vendredi 14 avril 2023 à 19h00 : Filage et bord de scène

Mise en scène : Laurène Mazaudier

Distribution : Anouk Agniel, Florent Barret, Lea Campistron, Loic Derouineau, Aude Evellier, Maya Martinez, Lula Paris, Josephine Picard, Mathilde Ponsford, Julien Rozan

Durée : 45/50 min



