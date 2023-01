Petits mondes lumineux : la restitution Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Roques

Petits mondes lumineux : la restitution Tiers lieu culturel – Le Moulin, 25 mars 2023, Roques. Petits mondes lumineux : la restitution Samedi 25 mars, 10h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Gratuit / Enfants de 1 à 3 ans / Réservation nécessaire (jauge très limitée) au 07 64 36 59 61

Compagnie Les Bricoleuses Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Installation/spectacle interactive pour le très jeune public, autour de la neige et de jeux lumineux Petits mondes lumineux est une installation autour de l’hiver et de la lumière, toute de blanc vêtue, qui mêle la musique, le cirque, les arts plastiques et le théâtre d’objet pour multiplier les invitations à la lecture.

De tout petits personnages lumineux vont nous raconter une histoire en passant sur les murs, le plafond, le corps d’une acrobate, les pieds et les mains des enfants. Ils vont nous montrer que plus loin, il y a tout un monde : des cabanes, des chemins, une montagne, une bataille de boules de neige, des traîneaux à lecture, des tables lumineuses… et plein d’autres choses à imaginer. Public : enfants de 1 à 3 ans, accompagnés d’un seul adulte – fratries bienvenues (6 ans maxi). La compagnie Les Bricoleuses est en résidence de création au second étage du Moulin du 20 au 25 mars 2023. Avec le soutien edu Conseil Départemental (Direction des Arts Vivants et Visuels).

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

