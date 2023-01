Ciné-concert 2023 Tiers lieu culturel – Le Moulin, 23 mars 2023, Roques.

Ciné-concert 2023 23 et 24 mars Tiers lieu culturel – Le Moulin

Tout public / 4€ / Réservation conseillée

Conservatoire de musique Axe Sud

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Ciné-concert 2023

Projet pédagogique et artistique des élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud en partenariat avec la cinémathèque de Toulouse.

Ces ciné-concerts vous proposent une création musicale mêlant écriture et improvisation interprétés par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud sur 4 courts métrages de films muets. Ces soirées seront l’occasion d’offrir au cinéma une dimension de spectacle vivant.

Bébé veut payer ses dettes. Louis Feuillade. 1912. France.

Sommé par l’épicier de rembourser les dettes accumulées en achat de friandises et de poil à gratter, Bébé se fait passer pour un aveugle et se poste au coin d’une rue. A une passante et un couple pleins de compassion succède un homme qui, flairant la supercherie, le dénonce à deux gendarmes…

Non, tu exagères ! Charley Bowers. 1926. Etats-Unis.

Bricolo, inventeur de la greffe universelle, a toutes les chances de remporter le concours de l’histoire la plus invraisemblable : il est l’inventeur d’un produit qui permet de greffer et de démultiplier tout et n’importe quoi !

Une nuit sans sommeil (Sleepless Night).Charley Bowers. Etats-Unis. 1940.

Une nuit mouvementée chez des souris un peu trop coquines…

Tom Pouce et les cerises. Louis Feuillade. 1913. France.

A la belle saison, le jeune Tom Pouce se nourrit en mendiant et en chipant des cerises. Piégé par sa salopette trop grande pour lui, il finit par rester coincé en haut de la grille d’un jardin et se fait repérer par un propriétaire furieux…

Copies conservées dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse

Réservation conseillée au secrétriat du CRI Axe Sud : 05 34 50 59 40.

Tout public.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:00:00+01:00

2023-03-24T21:00:00+01:00