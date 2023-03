Petites Graines Tiers lieu culturel – Le Moulin, 21 mars 2023, Roques.

Petites Graines 21 mars – 5 juillet Tiers lieu culturel – Le Moulin Gratuit – Jauge limitée – Réservation nécessaire au 07 64 36 59 61

Au Moulin, ce printemps, nous avons décidé de semer des graines. Parce que le livre, c’est un objet magique.

Parce qu’avec les sons, les images, les matières à toucher que l’on trouve dans les livres, les enfants peuvent découvrir le monde. Parce que la voix est une musique qu’on écoute et qui se vit, qui aide l’enfant à s’approprier les mots et les histoires. Parce qu’on veut donner aux parents l’envie de raconter des histoires qui font pousser les Petites Graines.

On veut aussi donner aux enfants l’envie de se rencontrer, de s’amuser ensemble.

Alors nous donnons rendez-vous, dès la fin du mois de mars, à tous les explorateurs en herbe pour découvrir l’univers d’une compagnie de spectacle (très) vivant (Les Bricoleuses) et d’une autrice et plasticienne (Anne Letuffe). Des animations seront également proposées aux structures de petite enfance de la ville, tout au long de l’année et dans le cadre de Partir en livre.

Avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne (Médiathèque Départementale et Direction des Arts Vivants et Visuels).

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T15:00:00+01:00 – 2023-03-21T18:30:00+01:00

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T13:00:00+02:00