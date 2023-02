La fresque du climat Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La fresque du climat Tiers lieu culturel – Le Moulin, 9 mars 2023, Roques. La fresque du climat Jeudi 9 mars, 19h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Gratuit / Tout public / Sur inscription

Atelier sur le changement climatique Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Atelier ludique, participatif, pédagogique et créatif sur le changement climatique par l’association “La Fresque du Climat”. Initiation pour les novices et connaisseurs, sur le fonctionnement du climat et les onséquences de son dérèglement. Collation offerte par le Moulin

2023-03-09T19:30:00+01:00

2023-03-09T22:30:00+01:00

