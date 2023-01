Festival “La roue tourne 2023” Tiers lieu culturel – Le Moulin, 10 février 2023, Roques.

Entrée libre / Gratuit / Tout public

Festival du voyage à vélo – 6° édition

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Après deux hivers d’interruption pour cause Covid, le festival de voyage à vélo reprend en 2023. C’est donc à une invitation au voyage à vélo, au respect de l’autre et de la planète à laquelle nous vous convions . La soirée du vendredi 10 février inaugure le festival au Moulin, où nous pourrons rencontrer Virginie et Benoit Trouve, dans leur cheminement original entre les Charentes et la Tasmanie avec la projection de leur film « Grains 2 selles, roulons vers l’essentiel ».

Le Samedi 11 février, l’Amérique latine aura une place de choix, avec les somptueux paysages d’ « Andes en roue libre » de la famille Praud-Durrieu. Notre continent est aussi bien représenté, dans « Yass in Italia » qui nous amène faire un tour d’Italie drôle et dynamique, tandis « la boucle » de François Bourgine et « Destination Lofoten » de Mathieu Delbecque nous rappellent à quel point l’Europe peut aussi conduire à la beauté et à la poésie.

Comme pour les éditions précédentes, vous trouverez aussi de nombreux exposants locaux et régionaux, mais aussi pour la première fois, des acteurs locaux (CD31, Agglomération du Muretain) qui vont aussi tenir un stand et montrer leurs futurs projets.

Projections, rencontres, exposants…

Vendredi 10 février de 20h à 22h

Samedi 11 février de 10h à 19h



2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-11T19:00:00+01:00