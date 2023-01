Nuits de la lecture Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Nuits de la lecture Tiers lieu culturel – Le Moulin, 21 janvier 2023, Roques. Nuits de la lecture Samedi 21 janvier, 11h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Toutes les animations du Moulin Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.lemoulin-roques.com/agenda/tout-l-agenda »}]

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [NUITS DE LA LECTURE] En attendant la nuit…

➡Un après-midi de lectures et de jeux

➡Samedi 21 janvier – dès 11h

➡Entrée libre / Gratuit / Tout public 11h : samedi conté Nous vous préparons un après-midi surprenant sur le thème de la peur et des émotions : 14h30- 16h : alelier découverte « Et toi comment tu te danses » //COMPLET

à partir de 15h : lecture et jeux

16h-16h30 : goûter

16h30-17h15 : scène ouverte : musique et lecture : partages des textes, albums, chansons …. et des émotions

– 17h30-18h30 spectacle « Ça grince dans mon sauvage » Ainsi, vous serez prêt-e-s à affronter la nuit… Venez nombreux partager nos différents rendez-vous lors de cette journée ! https://www.lemoulin-roques.com/agenda/tout-l-agenda

