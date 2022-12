Détails Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vendredi 13 janvier 2023, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Entrée libre / Gratuit / Tout public dès 15 ans

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Sortie de résidence Une traversée poétique dans le monde du petit, des liens, de l’obsession. Le spectacle DÉTAILS est une écriture de plateau qui mêle théâtre et danse, dans une sorte de paysage hybride, non narratif et décalé. C’est un enchaînement de fragments où deux femmes, à tour de rôle personnages ou actrices, vivent et questionnent les différents impacts que les détails ont sur nos vies : les petites attentions ou les grandes explosions. Avec Valentine Porteneuve et Elfi Forey LabOrateurs – Pépinière d’artistes se définit comme une structure d’accompagnement permettant un développement professionnel optimal des projets portés individuellement et collectivement par ses membres. Elle se comporte ainsi comme une compagnie transitoire assurant un passage structurant entre l’univers de la formation et le monde du travail. Compagnie en résidence du 5 au 14 janvier.

2023-01-13T19:00:00+01:00

2023-01-13T20:00:00+01:00

