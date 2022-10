La tombe de Toutânkhamon : l’envers du décor Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La tombe de Toutânkhamon : l'envers du décor Samedi 10 décembre, 11h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Entrée libre / Gratuit / Tout public dès 9 ans

Rencontre avec Amandine Marshall
Tiers lieu culturel – Le Moulin
14 avenue de la Gare, 31120 Roques

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com 1922. Après sept saisons de fouilles infructueuses dans la Vallée des Rois, Howard Carter découvre la tombe du pharaon Toutânkhamon. La sépulture révèle au monde entier les trésors fastueux inhumés avec le jeune roi, plus de 5.000 pièces au total ! Cette conférence révèle la face cachée de cette découverte, sur les traces des voleurs antiques qui pénétrèrent à deux reprises dans la tombe, et sur les multiples couacs rencontrés par les ouvriers au moment des funérailles du souverain. Amandine Marshall est égyptologue. Elleanime 2 chaînes youtube : ToutankhaTube (tout public) et NefertiTube (pour les enfants et les enseignants).

