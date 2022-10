Ce que l’oeil ne voit pas Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Ce que l’oeil ne voit pas Tiers lieu culturel – Le Moulin, 2 novembre 2022, Roques. Ce que l’oeil ne voit pas 2 novembre – 3 décembre Tiers lieu culturel – Le Moulin

Entrée libre / Gratuit / Tout public

Photographies de Jean Garcia Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Auteur-photographe, la démarche photographique de l’artiste s’inscrit dans le courant humaniste et le documentaire social. Au cours de ces dernières années, il a réalisé cette production photographique sur l’ensemble de la région Occitanie, avec des personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes, passionnées de sport, d’art ou de culture, en prenant le parti d’occulter le handicap pour ne s’intéresser qu’à l’identité de ces hommes, et de ces femmes, et mettre en exergue leurs passions, leurs talents, mais aussi leur volonté de vivre pleinement leur vie… Un travail conçu et réalisé pour le plaisir de partager l’histoire de ces anonymes qui l’ont autorisé à les photographier dans leur environnement familier, ou au cours de leurs activités, qu’ils réalisent de façon surprenante, et quelquefois admirable… Rencontre avec l’artiste et échanges avec projection : jeudi 24 novembre à 19h – tout public

