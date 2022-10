Super Mario Kart Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Super Mario Kart Tiers lieu culturel – Le Moulin, 29 octobre 2022, Roques. Super Mario Kart Samedi 29 octobre, 14h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Sur inscription / Gratuit / Tout public

Tournoi Inter-Médiathèques 2022 Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com La Médiathèque Départementale propose un tournoi de jeux vidéos inter-bibliothèques ! Venez jouer à Mario Kart 8 sur l’écran géant du Moulin pour représenter Roques lors de la finale du samedi 5 novembre à Labège ! Inscription nécessaire au 07 64 36 57 41 ou à l’accueil du Moulin. Une animation proposée par la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T14:00:00+02:00

2022-10-29T18:00:00+02:00

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Roques

Lieu Tiers lieu culturel - Le Moulin
Adresse 14 avenue de la Gare, 31120 Roques
Ville Roques
Departement Haute-Garonne

