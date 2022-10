Il était une forêt Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Il était une forêt Samedi 22 octobre, 16h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 € (moins de 18 ans, chômeurs, adhérents médiathèque)

Programme de 6 courts-métrages (dès 3 ans) Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Au programme : Casse-croûte Geoffrey Godet & Burcu Sankur Animation / France / 2016 / 1 min / Sans dialogue Un petit tour parmi les occupants d’une forêt où chacun cherche à grignoter. Nature Isis Leterrier Animation / France / 2019 / 3 min Les habitants de la forêt accueillent un oiseau en peine, et tout prend vie dans un délicat opéra miniature, le temps d’une chanson enjouée. Du iz tak ? Galen Fott Animation / États-Unis / 2018 / 11 min / Sans dialogue Une communauté d’insectes observe avec fascination l’apparition d’une petite pousse verte. Animanimals : Ant Julia Ocker Animation / Allemagne / 2018 / 3 min / Sans dialogue Alors que les fourmis travaillent parfaitement ensemble… Une fourmi fait tout différemment. La Petite Pousse Chaïtane Conversat Animation / France / 2015 / 10 min / Sans dialogue Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris dans la nature, à l’aide d’un drap magique. Coucouleurs Oana Lacroix Animation / Suisse / 2018 / 7 min / Sans dialogue Dans une forêt où vivent des oiseaux unicolores, chacun trouve sa place au sein d’un arbre qui lui ressemble. Qu’arrive-t-il lorsqu’un oiseau a deux couleurs ? Durée : 35 min

